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Диетолог назвала лучшие продукты для успешного начала дня

Здоровье » Здоровье и профилактика

Успешное выполнение списка задач на день начинается с того, что вы положили в рот утром. Именно завтрак во многом определяет ваше состояние в течение дня.

Диетолог назвала лучшие продукты для успешного начала дня

Если по утрам вы чувствуете себя как зомби, виной этому может быть несбалансированный завтрак, состоящий в основном из простых сахаров, уверены диетологи. Дело в том, что любые углеводы превращаются в организме в глюкозу — сахар, который даёт энергию. Тип и количество потребляемых углеводов определяют, сколько сахара поступает в кровь за один приём пищи, а поджелудочная железа вырабатывает инсулин, чтобы очистить кровь от сахара. Из простых или обработанных углеводов сахар поступает в кровь быстрее, что даёт организму кратковременный приток энергии, но затем следует ощущение вялости.

"Сбалансированный завтрак задаёт темп и тон дня. Он обеспечивает пищу, которая питает и наш мозг, и наше тело, так что мы можем быть психически стабильными и продуктивными в течение всего дня", — рассказала дипломированный диетолог, создательница метода осознанного питания Маккел Койенга телеканалу CNN.

По её словам, на завтрак лучше выбрать яйца, бобовые, сыр или малину, кокос и овёс — так организм получит необходимые белки, сложные углеводы и полезные жиры, которые зарядят его энергией надолго.

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Автор: Людмила Черткова
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