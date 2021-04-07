Люди, страдающие депрессивными расстройствами, подвержены ускоренному клеточному старению, утверждают учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Дело в том, что у депрессивным пациентов наблюдается повышенный уровень метилирования в некоторых участках ДНК, сообщает издание "Актуальные новости".
Метилирование представляет собой процесс, при котором генетическая структура клетки изменяется в некоторых участках, влияя на экспрессию тех или иных генов. Данный процесс обычно усиливается с возрастом, но общая интенсивность изменений может колебаться под воздействием некоторых биологических состояний, к которым, относится и большое депрессивное расстройство.
В ходе исследования учёные применили математический алгоритм GrimAge, который позволяет определить ориентировочную продолжительность жизни на основе данных клеточного метилирования. У людей, страдающих депрессивным расстройством, зафиксирован более высокий балл GrimAge. Это говорит о том, что у них выше риск преждевременной смерти.
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