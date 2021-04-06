Мухоморы содержат вещества, обладающие противораковым действием, сообщила в интервью "Звезде" врач-гастроэнтеролог, натуропат Анна Зименская.
Благодаря данному свойству эти грибы могут остановить метастазирование.
"Как народное лекарство мухоморы используют, там содержатся вещества, которые блокируют метастазирование", — пояснила специалист.
Что касается фитотерапии, то наилучший эффект достигается за счёт комплексного лечения. Так, следует скорректировать образ жизни, использовать традиционные и проверенные народные методы лечения в качестве дополнения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что грибы обладают полезными свойствами, а при правильном приготовлении могут стать кулинарным шедевром. Регулярное употребление грибов благотворно сказывается на здоровье сердца и нервной системы.
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