Грибы полезны для здоровья сердца и нервной системы

Принято считать, что в белых продуктах содержится мало питательных веществ. Но это не относится к грибам.

Грибы — настоящий суперпродукт

Грибы обладают полезными свойствами, а при правильном приготовлении могут стать кулинарным шедевром.

В грибах содержатся:

медь;

железо;

фосфор;

калий;

селен.

Регулярное употребление грибов поможет поддерживать здоровье организма человека. Грибы могут заменить красное мясо, что позволит уменьшить количество потребляемых калорий, жиров и холестерина.

Грибы полезны для здоровья сердца. Кроме того, грибы помогают справиться с процессами старения, укрепить кости и снизить риск развития неврологических заболеваний.

В грибах содержатся витамины группы B, благодаря чему организм может более рационально использовать получаемую из пищи энергию.

Ранее "Правда.Ру" писала, что чага и другие трутовые грибы подавляют рост раковых клеток.