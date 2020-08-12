Принято считать, что в белых продуктах содержится мало питательных веществ. Но это не относится к грибам.
Грибы обладают полезными свойствами, а при правильном приготовлении могут стать кулинарным шедевром.
В грибах содержатся:
Регулярное употребление грибов поможет поддерживать здоровье организма человека. Грибы могут заменить красное мясо, что позволит уменьшить количество потребляемых калорий, жиров и холестерина.
Грибы полезны для здоровья сердца. Кроме того, грибы помогают справиться с процессами старения, укрепить кости и снизить риск развития неврологических заболеваний.
В грибах содержатся витамины группы B, благодаря чему организм может более рационально использовать получаемую из пищи энергию.
Ранее "Правда.Ру" писала, что чага и другие трутовые грибы подавляют рост раковых клеток.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.