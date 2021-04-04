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Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор

Здоровье » Здоровье и профилактика

Такое привычное, приятное и считающееся полезным чаепитие может таить смертельную опасность, если не соблюдать одно простое условие, предостерёг врач.

Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор

Не нужно сразу же пить свежезаваренный чай. Напитку следует остыть до такой степени, чтобы стакан или чашку с чаем можно было спокойно взять в руку. Дело в том, что употребление слишком горячего (выше 65 °C) напитка может спровоцировать развитие рака пищевода, а это заболевание входит в первую десятку причин смертей во всём мире.

"Согласно проведённым исследованиям, на востоке Турции, в Китае, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане в силу употребления чая и горячих напитков в большом количестве рак пищевода наблюдается очень часто", — рассказал врач-гастроэнтеролог, профессор Ведат Гёрал турецкому изданию Cumhuriyet.

Доктор обратил внимание, что для курильщика, пьющего слишком горячий чай, риск развития рака пищевода возрастает в два раза. А тот, кто употребляет алкоголь, рискует заболеть в пять раз чаще. Вместе с тем не следует пить и слишком холодные напитки, и уж тем более — запивать горячее холодным. Это может вызвать острый гастрит, рефлюкс и образование язв, которые в долгосрочной перспективе также приведут к раку. Затруднённое глотание - это повод обратиться к врачу и пройти обследование, уточнил врач.

Резюмируя свои наблюдения, профессор призвал во всём соблюдать меру и ограничиваться тремя-четырьмя чашками тёплого чая в день.

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Автор: Людмила Черткова
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