США выдаст ковид-паспорта через частный сектор

Власти США в ближайшее время приступят к внедрению так называемых «ковидных паспортов», то есть сертификатов для граждан, привившихся от COVID-19.

«Мы будем вводить это в нашей стране через частный сектор. Мы движемся вперед в этом плане. Мы считаем, что вакцинированные граждане хотят иметь возможность выбрать себе паспорт, который представляет для них наибольший интерес», - заявила прессе глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски, передает ТАСС.

Она отметила, что в некоторых частях мира такие паспорта выдают правительственные учреждения. Теперь в США должны обеспечить конфиденциальность граждан, а также дать возможность использовать документы как в цифровом виде, так и в бумажном.

Ранее сообщалось, что европейские сертификаты о привившихся от коронавируса будут распространены и на тех, кто использовал для этого российскую вакцину "Спутник V".

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