Европейские сертификаты о привившихся от коронавируса будут распространены и на тех, кто использовал для этого российскую вакцину "Спутник V".
Об этом сообщает газета El Pais. Таким образом, предпочитающие российский препарат смогут въезжать в страны — члены Евросоюза. Это же касается китайской вакцины Sinopharm и тех, что были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Утверждается, что проект сертификата рассматривает Еврокомиссия.
Ковидные паспорта, по этим данным, будут выдавать как цифровые, так и бумажные со штрихкодом. Они будут на двух языках — английском и языке выдавшей их страны.
Ранее идею ковид-паспортов раскритиковали в ВОЗ.
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