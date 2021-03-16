Европейские ковид-паспорта распространятся и на "Спутник V"

Европейские сертификаты о привившихся от коронавируса будут распространены и на тех, кто использовал для этого российскую вакцину "Спутник V".

Об этом сообщает газета El Pais. Таким образом, предпочитающие российский препарат смогут въезжать в страны — члены Евросоюза. Это же касается китайской вакцины Sinopharm и тех, что были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Утверждается, что проект сертификата рассматривает Еврокомиссия.

Ковидные паспорта, по этим данным, будут выдавать как цифровые, так и бумажные со штрихкодом. Они будут на двух языках — английском и языке выдавшей их страны.

Ранее идею ковид-паспортов раскритиковали в ВОЗ.