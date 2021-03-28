Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала "RT", как облегчить симптомы аллергии в весенний период.
"Надо с осторожностью ходить в лес, в парки, потому что идет гниение, и пыльца грибков (перегной) точно так же дает нагрузку на аллергиков, то есть идет грибковая сенсибилизация, и пыльцевая сенсибилизация (ольха, береза, клен)", — пояснила врач.
Она заключила, что обязательное ношение масок из-за пандемии коронавируса лишь поможет аллергикам лучше перенести период весеннего цветения.
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