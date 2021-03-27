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Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении

Здоровье » Здоровье и профилактика

Повышенное артериальное давление часто идёт рука об руку с нерациональным питанием. Некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень давления.

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Повышенное кровяное давление редко проявляет заметные симптомы. Это тем более опасно, поскольку гипертония повышает риск развития сердечного приступа или инсульта. Необходимо следить за уровнем своего давления и за своим питанием, напоминают врачи. Эксперты перечислили пять продуктов, употребления которых следует избегать или ограничивать при повышенном давлении.

Соль

Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении. пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Соль. Фото: Pixabay.com

Здоровым людям в день рекомендуется съедать не более одной чайной ложки соли (5-6 г). А гипертоникам советуют и вовсе воздержаться от неё. Чаще всего норму соли мы незаметно превышаем, употребляя следующие продукты:

  • Хлеб и выпечка
  • Пицца
  • Бутерброды
  • Вяленое мясо
  • Суп

Обработанное мясо

содержит очень много соли. Как правило, производители мясных деликатесов используют хлорид натрия и в процессе приготовления продукта, и в качестве консерванта. Избыток соли может привести к задержке жидкости в организме и, как следствие, к повышению давления.

Сахар

Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении. пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Сахар. Фото: Pixabay.com

Рафинированный сахар не только вызывает ожирение, но и провоцирует повышение давления, нарушая метаболизм. Он заставляет организм вырабатывать слишком много инсулина, при этом снижая выделение воды и соли почками. Очень много сахара содержат следующие продукты:

  • Фруктовый сок
  • Спортивные напитки
  • Протеиновые батончики
  • Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы

Насыщенные и трансжиры

Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении. пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Пончики. Фото: Pixabay.com

Употребление таких продуктов повышает уровень "плохого" холестерина. А значит - повышает риск развития гипертонии и сердечных заболеваний. Поэтому не стоит увлекаться такими продуктами, как:

  • Красное мясо
  • Куриная кожа
  • Жирное молоко
  • Жирное сливочное масло
  • Пончики
  • Чипсы
  • Замороженная пицца

Алкоголь

Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении. пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Алкоголь. Фото: Pixabay.com

Неудивительно, что все врачи рекомендуют отказ от алкоголя. Большая доза спиртного, во-первых, сама по себе способна резко повысить артериальное давление. Во-вторых, алкоголь мешает любому лекарству от давления работать должным образом. Помимо этого, многие алкогольные напитки содержат большое количество сахара и так называемых "пустых" калорий и могут вести к ожирению, которое, в свою очередь, увеличивает риск развития гипертонии, пишет Express.

Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться с врачом/специалистом.

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Автор: Людмила Черткова
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