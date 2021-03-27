Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении

Повышенное артериальное давление часто идёт рука об руку с нерациональным питанием. Некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень давления.

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Повышенное кровяное давление редко проявляет заметные симптомы. Это тем более опасно, поскольку гипертония повышает риск развития сердечного приступа или инсульта. Необходимо следить за уровнем своего давления и за своим питанием, напоминают врачи. Эксперты перечислили пять продуктов, употребления которых следует избегать или ограничивать при повышенном давлении.

Соль

Соль. Фото: Pixabay.com

Здоровым людям в день рекомендуется съедать не более одной чайной ложки соли (5-6 г). А гипертоникам советуют и вовсе воздержаться от неё. Чаще всего норму соли мы незаметно превышаем, употребляя следующие продукты:

Хлеб и выпечка

Пицца

Бутерброды

Вяленое мясо

Суп

Обработанное мясо

содержит очень много соли. Как правило, производители мясных деликатесов используют хлорид натрия и в процессе приготовления продукта, и в качестве консерванта. Избыток соли может привести к задержке жидкости в организме и, как следствие, к повышению давления.

Сахар

Сахар. Фото: Pixabay.com

Рафинированный сахар не только вызывает ожирение, но и провоцирует повышение давления, нарушая метаболизм. Он заставляет организм вырабатывать слишком много инсулина, при этом снижая выделение воды и соли почками. Очень много сахара содержат следующие продукты:

Фруктовый сок

Спортивные напитки

Протеиновые батончики

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы

Насыщенные и трансжиры

Пончики. Фото: Pixabay.com

Употребление таких продуктов повышает уровень "плохого" холестерина. А значит - повышает риск развития гипертонии и сердечных заболеваний. Поэтому не стоит увлекаться такими продуктами, как:

Красное мясо

Куриная кожа

Жирное молоко

Жирное сливочное масло

Пончики

Чипсы

Замороженная пицца

Алкоголь

Алкоголь. Фото: Pixabay.com

Неудивительно, что все врачи рекомендуют отказ от алкоголя. Большая доза спиртного, во-первых, сама по себе способна резко повысить артериальное давление. Во-вторых, алкоголь мешает любому лекарству от давления работать должным образом. Помимо этого, многие алкогольные напитки содержат большое количество сахара и так называемых "пустых" калорий и могут вести к ожирению, которое, в свою очередь, увеличивает риск развития гипертонии, пишет Express.

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