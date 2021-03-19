В случае отсутствия общеевропейского решения по закупке вакцины "Спутник V" Италия сможет самостоятельно принять решение об этом.
Такие слова итальянского премьера Марио Драги приводит ТАСС.
"Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самим. И это говорю не только я", — подчеркнул политик, назвав эту политику "нормальным прагматизмом" в том случае, если европейское единство не допускается.
Ранее то же самое по поводу "Спутника V" заявила немецкий канцлер Ангела Меркель. Вакцина с начала марта проходит экспертизу в ЕМА на соответствие европейским стандартам качества и эффективности, сроки одобрения препарата пока не называются.
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