Италия может закупить "Спутник V" без "общеевропейских" санкций

В случае отсутствия общеевропейского решения по закупке вакцины "Спутник V" Италия сможет самостоятельно принять решение об этом.

Такие слова итальянского премьера Марио Драги приводит ТАСС.

"Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самим. И это говорю не только я", — подчеркнул политик, назвав эту политику "нормальным прагматизмом" в том случае, если европейское единство не допускается.

Ранее то же самое по поводу "Спутника V" заявила немецкий канцлер Ангела Меркель. Вакцина с начала марта проходит экспертизу в ЕМА на соответствие европейским стандартам качества и эффективности, сроки одобрения препарата пока не называются.