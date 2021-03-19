Меркель пригрозила ЕС, что ФРГ закупит "Спутник V" самостоятельно

Если ЕС не достигнет консенсуса по закупкам российской вакцины "Спутник V", Германия сделает это самостоятельно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Фрау канцлерин объяснила свою позицию по использованию вакцин разных производителей на пресс-конференции по итогам совещания с главами германских регионов, посвященного вопросам вакцинации против коронавируса. По её мнению, в Евросоюзе должны использовать любую вакцину, одобренную европейским регулятором. Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" с начала марта проходит экспертизу в ЕМА на соответствие европейским стандартам качества и эффективности, сроки одобрения препарата пока не называются.

"Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку. Это возможно, и мы это сделаем", — заявила Ангела Меркель.

Фрау Меркель также уточнила, что сама предпочла бы сделать прививку от коронавируса шведско-британским препаратом AstraZeneca. Её не смущает, что в ряде стран применение этой вакцины временно приостановлено в связи с сообщениями о нарушениях свёртываемости крови у пациентов после инъекции. Но канцлер ФРГ хочет дождаться своей очереди на вакцинацию, сообщает ТАСС.