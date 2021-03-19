Вакцина AstraZeneca, призванная противостоять COVID-19, приводит не только к образованию тромбов. К такому выводу пришли специалисты из клиники при Университете Осло (Норвегия), сообщает издание TU.
Они проанализировали данные пациентов, попавших в больницу с тромбами после прививки британским препаратом.
По их информации, данная вакцина, действительно, может привести к развитию тромбоза, поэтому в 23 странах было приостановлено её применение.
По словам профессора Андре Хольме, к образованию тромбов приводит мощный иммунный ответ организма на введение препарата AstraZeneca.
У привитых пациентов вырабатывались специфические антитела, которые активировали тромбоциты и способствовали их вымыванию из кровотока, поэтому у некоторых людей, кроме тромбоза, возникали кровоизлияния.
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