О стабилизации ситуации с коронавирусом в России сообщает замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах 9-10 тысяч. Причём тенденция на снижение заболеваемости стала чётко прослеживаться с конца декабря прошлого года", — уверяет она РИА "Новости".
Среди факторов, которые влияют на столь благоприятное развитие, Пшеничная назвала соблюдение мер предосторожности и широкую кампанию по вакцинации.
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