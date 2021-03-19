В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

О стабилизации ситуации с коронавирусом в России сообщает замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах 9-10 тысяч. Причём тенденция на снижение заболеваемости стала чётко прослеживаться с конца декабря прошлого года", — уверяет она РИА "Новости".

Среди факторов, которые влияют на столь благоприятное развитие, Пшеничная назвала соблюдение мер предосторожности и широкую кампанию по вакцинации.

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