Терапевт объяснил, как восстановить нервную систему после COVID-19

Недомогания, связанные с угнетением центральной нервной системы, могут беспокоить в течение длительного времени после выздоровления. О самых распространённых жалобах, а также о том, как ускорить процесс реабилитации после COVID-19, в эфире "Радио 1" рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, переболевшие коронавирусом пациенты чаще всего жалуются на астению. Их беспокоит сильная усталость, невозможность даже просто подняться. Второй симптом — это так называемая парастезия — нарушение тактильной чувствительности и полинейропатия — ломота, покалывание, дискомфорт в мышцах. Также переболевших "ковидом" часто беспокоит озноб.

У людей, страдающих гипертонией, после коронавирусной инфекцией наблюдаются скачки давления. Многих также беспокоят головные боли, бессонница, ухудшение памяти и речи.

Как помочь организму?

Необходимая составляющая реабилитации — это физическая активность.

Нужно заставлять себя двигаться, как можно больше ходить. Подойдёт комплекс упражнений с палочкой из стандартного комплекса ЛФК. Палочка нужна для того, чтобы контролировать синхронность движений.

Также рекомендуется заняться дыхательной гимнастикой. Хорошо зарекомендовала себя гимнастика по Стрельниковой.

Кроме того, важно соблюдать режим дня, чаще проветривать квартиру, больше отдыхать, не перегружать зрение и употреблять витамины группы В.

Ещё одна важная часть реабилитации — это позитивный настрой и хорошее настроение.