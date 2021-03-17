Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Третья с начала месяца флотилия НАТО вошла в Чёрное море
Военнослужащие ДНР и ЛНР получили новые автомобили УАЗ "Патриот"
Россиян призвали не ездить за границу на майские праздники
Торговка на Алтае может ответить за "несуществующих" енотов
Британский генерал раскритиковал состояние вооружённых сил страны
Псаки не стала комментировать слова Байдена о Путине
Минцифры объяснилось за идею об обезличенных данных
Об обострении ситуации на линии соприкосновения сообщили в ДНР
РКН требует блокировки страниц "Ассоциации школ политисследований"

Терапевт объяснил, как восстановить нервную систему после COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика

Недомогания, связанные с угнетением центральной нервной системы, могут беспокоить в течение длительного времени после выздоровления. О самых распространённых жалобах, а также о том, как ускорить процесс реабилитации после COVID-19, в эфире "Радио 1" рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Терапевт объяснил, как восстановить нервную систему после COVID-19

По словам специалиста, переболевшие коронавирусом пациенты чаще всего жалуются на астению. Их беспокоит сильная усталость, невозможность даже просто подняться. Второй симптом — это так называемая парастезия — нарушение тактильной чувствительности и полинейропатия — ломота, покалывание, дискомфорт в мышцах. Также переболевших "ковидом" часто беспокоит озноб.

У людей, страдающих гипертонией, после коронавирусной инфекцией наблюдаются скачки давления. Многих также беспокоят головные боли, бессонница, ухудшение памяти и речи.

Как помочь организму?

Необходимая составляющая реабилитации — это физическая активность.

Нужно заставлять себя двигаться, как можно больше ходить. Подойдёт комплекс упражнений с палочкой из стандартного комплекса ЛФК. Палочка нужна для того, чтобы контролировать синхронность движений.

Также рекомендуется заняться дыхательной гимнастикой. Хорошо зарекомендовала себя гимнастика по Стрельниковой.

Кроме того, важно соблюдать режим дня, чаще проветривать квартиру, больше отдыхать, не перегружать зрение и употреблять витамины группы В.

Ещё одна важная часть реабилитации — это позитивный настрой и хорошее настроение.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Россиян призвали не ездить за границу на майские праздники
Торговка на Алтае может ответить за "несуществующих" енотов
Британский генерал раскритиковал состояние вооружённых сил страны
Псаки не стала комментировать слова Байдена о Путине
Минцифры объяснилось за идею об обезличенных данных
Об обострении ситуации на линии соприкосновения сообщили в ДНР
РКН требует блокировки страниц "Ассоциации школ политисследований"
Сирийские ПВО отразили атаку израильских войск
Крымчанка рассказала СБ ООН, почему выбрала Россию
Школьник покончил с собой после ссоры с матерью в Подмосковье
Популярное
Мир. Новости мира
Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.

Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Точка зрения
Почему в Нарве эпидемия, а в Ивангороде жизнь кипит?
Финансы
Нечаев предложил снизить пенсионный возраст за счёт силовиков
Руслан Веснянко Бандеру "выселили" с Московского проспекта Киева, но надолго ли? Руслан Веснянко Василий Амирджанов Симоньян предложила запретить иностранные соцсети Василий Амирджанов Любовь Степушова В Бразилии к власти придут военные, если "народ захочет" Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Греция служит Штатам и Евросоюзу, но очень хочет работать с Россией
Экономика и бизнес
Россияне проиграли от десятилетий реформ
"Он заплатит": Байден сделал заявление по "вмешательству" РФ в выборы
Мир. Новости мира
"Он заплатит": Байден сделал заявление по "вмешательству" РФ в выборы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников