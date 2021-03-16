18 и 19 марта ожидаются магнитные бури. О том, как защититься от их влияния, в эфире "Радио 1" рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.
В эти дни не следует больше отдыхать. Решение задач, которые требуют много сил и внимание лучше отложить на более подходящий для этого период.
Кроме того, следует уделить внимание питанию и заняться спортом.
Употребление полезных продуктов оказывает благотворное влияние на тонус сосудов и помогает предотвратить скачки артериального давления.
В рацион нужно включить больше фруктов, ягод, орехов, сухофруктов и семечек. Вместо кофе лучше пить травяной чай. Также нужно исключить употребление алкогольных напитков.
Перед сном нужно обязательно проветривать комнату.
Улучшить самочувствие помогут контрастный душ и тёплые ванны с эфирными маслами. Можно добавить масло хвои, чайного дерева, морскую соль. Также будет полезно поплавать в бассейне.
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