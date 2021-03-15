Врач объяснил, почему пожилым людям нужно делать прививку от COVID-19

Пожилые люди в возрасте старше 65 лет находятся в группе риска по коронавирусу, поэтому им в первую очередь следует сделать прививку.

В настоящее время в Москве открыты прививочные пункты, работают выездные бригады, вакцину можно получить даже в ТЦ.

"Пожилые люди должны прививаться в первую очередь — это реалии жизни. Я всех своих родственников пожилого возраста уже привил", — сообщил заместитель главного врача московской поликлиники № 220 Владимир Терещенко.