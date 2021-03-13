Министерство здравоохранения разрешило провести клинические исследования клеточного продукта для замены коленного хряща.

"Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учеными. Он способен заменить поврежденную ткань, избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования", — сказал журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко .

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