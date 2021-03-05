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Роспотребнадзор советует, какие продукты покупать на Масленицу

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Как лучше выбрать продукты для масленичной недели? Свои советы россиянам дают сотрудники Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор советует, какие продукты покупать на Масленицу

Основой для многих праздничных блюд традиционно является мука. К её порче приводят прогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей, слёживание. В связи с этим рекомендуется, в частности, просеивать муку перед тестовым замесом, чтобы отобрать качественную её часть.

Температура хранения творога и сметаны должна быть не выше шести градусов, а в их составе ничего лишнего, кроме молока и закваски. Часто для начинки сладких блюд на Масленицу применяют ягоды. Их лучше не брать замороженными, а также в супермаркетах, потому что могут остаться микробы от других покупателей.

Мясо ведомство не рекомендует покупать в случайных местах, с автомашин вдоль дорог — животное могло быть больным или погибнуть от болезни. Все мясные блюда надо пропускать через термическую обработку.

Ранее в Роспотребнадзоре ответили, когда же закончится масочный режим.

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева
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