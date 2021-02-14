В Роспотребнадзоре ответили, когда отменят масочный режим

Россиянам не нужно будет носить медицинские маски, когда от коронавируса привьётся более 60% населения страны.

Об этом сообщил заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.