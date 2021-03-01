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Почему болит голова от работы за компьютером?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Работа за компьютером негативно отражается на зрении и состоянии здоровья в целом. Так, сильная утомляемость глаз может вызвать покраснение глаз и приступы головной боли. Это объясняется особенностями зрительно-напряжённой работы за экраном ПК или другого устройства, пояснила доктор Элли Кэннон.

Почему болит голова от работы за компьютером?

Дело в том, что в процессе работы за компьютером или длительном пользовании смартфоном глазодвигательные мышцы находятся в статическом напряжении, сообщает Daily Mail. Это приводит к замедлению кровотока в глазах.

Кислородное голодание приводит к покраснению глаз и расширению сосудов. В результате у человека начинает болеть голова, так как развивается спазм мышц глазных яблок, а в мышечном аппарате глаз нарушается микроциркуляция крови.

Свою долю в покраснении глаз при работе за ПК или смартфоном также привносит недостаток сна.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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