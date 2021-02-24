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Доктор Мясников объяснил, насколько смертельным может быть COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика

COVID-19, как и любой вирус, может мутировать, однако, это ещё не самый мутирующий вирус, отметил врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор Мясников объяснил, насколько смертельным может быть COVID-19

По его словам, мутации происходят постоянно, однако, чтобы вызвать устойчивую разновидность вируса, они должны пройти "естественный отбор".

Слишком смертельным вирус быть не может, иначе не сможет выжить сам.

"Вирус по определению должен эволюционировать так, чтобы быстрее распространяться — это раз, и становиться менее агрессивным. Он же не живёт сам по себе, ему нужен "хозяин", клетка, он не может стать настолько смертельным, чтобы лишить самого себя "среды обитания", — сообщил Мясников в своём Телеграм-канале.

Самой опасной мутацией COVID-19 является британский штамм. Он распространяется намного быстрее, чем первоначальный штамм "ковида". В декабре прошлого года данный штамм бы зарегистрирован и в нашей стране. Однако российская вакцина способна справиться со всеми видами коронавируса, отмечают вирусологи.

 

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Автор: Снежана Шахова
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