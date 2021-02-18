У детей до года, находящихся на искусственном вскармливании, коронавирусная инфекция протекает тяжелее, чем у остальных детей. К такому выводу пришли специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщают "Известия".
Это связано с тем, что ребёнок не получает с молоком матери ключевые иммунные компоненты, а их собственный организм ещё не вырабатывает необходимое количество антител, пояснил замдиректора НИИ Александр Горелов.
У младенцев на искусственном вскармливании пневмония чаще приводит к летальному исходу.
Эксперт считает, что если мать малыша заразилась COVID-19, то ребёнка следует изолировать, но продолжать кормить его сцеженным грудным молоком.
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