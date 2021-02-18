Дети на искусственном вскармливании тяжело переносят COVID-19

У детей до года, находящихся на искусственном вскармливании, коронавирусная инфекция протекает тяжелее, чем у остальных детей. К такому выводу пришли специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщают "Известия".

Это связано с тем, что ребёнок не получает с молоком матери ключевые иммунные компоненты, а их собственный организм ещё не вырабатывает необходимое количество антител, пояснил замдиректора НИИ Александр Горелов.

У младенцев на искусственном вскармливании пневмония чаще приводит к летальному исходу.

Эксперт считает, что если мать малыша заразилась COVID-19, то ребёнка следует изолировать, но продолжать кормить его сцеженным грудным молоком.