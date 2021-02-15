Обычный анализ крови поможет определить "тихого убийцу" печени

В ходе проведения исследования учёные обнаружили, что диагностировать цирроз печени можно с помощью обычного анализа крови, сообщает МедиаПоток.

Цирроз печени — коварное заболевание, так как протекает бессимптомно.

Учёные использовали алгоритм CIRRUS, чтобы проанализировать результаты крови. Они протестировали CIRRhosis Using Standard tests на рандомных образцах крови, которые были взяты у 600 тыс. пациентов.

В результате им удалось выявить 70% человек с данным заболеванием ещё до того, как он было диагностировано медиками.

Точность нового метод составляет 96%.

Ранее "Правде.Ру" писала о том, что такое поражение печени и как с этим бороться.

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