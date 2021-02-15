В ходе проведения исследования учёные обнаружили, что диагностировать цирроз печени можно с помощью обычного анализа крови, сообщает МедиаПоток.
Цирроз печени — коварное заболевание, так как протекает бессимптомно.
Учёные использовали алгоритм CIRRUS, чтобы проанализировать результаты крови. Они протестировали CIRRhosis Using Standard tests на рандомных образцах крови, которые были взяты у 600 тыс. пациентов.
В результате им удалось выявить 70% человек с данным заболеванием ещё до того, как он было диагностировано медиками.
Точность нового метод составляет 96%.
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