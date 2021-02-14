В течение последнего года российские врачи применяют костикостероиды при лечении тяжёлых форм коронавируса.

Об этом вице-президент РАН Иван Дедов рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, гормоны применяют только в самых тяжёлых случаях при угрозе жизни пациента.

"Одно из серьезных проявлений коронавируса — цитокиновый шторм. Это когда иммунная система настолько сильно реагирует на болезнь, что может убить человека. Иногда не сама болезнь опасна, а реакция на эту болезнь.

Дексаметазон (один из костикостероидов) — производная гормона, которая ослабляет проявление иммунной системы, снижает иммунную активность. Его используют в редких случаях, если это угрожает жизни", — пояснил порталу "Ура.ру" учёный Петр Чумаков.