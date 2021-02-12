Сомнолог объяснил, как компенсировать недосып в выходные дни

Многие люди в течение рабочей недели постоянно не высыпаются, поэтому предпочитают отсыпаться в выходные дни. Но эта привычка может спровоцировать нарушение сна и связанные с этим проблемы со здоровьем. О том, сколько времени можно спасть по выходным, и как лучше компенсировать недосып, в интервью "Радио 1" руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

"Норма сна для взрослого человека составляет от 7 до 9 часов в сутки. Минимум — 6, максимум — 10. Очень важно придерживаться этой нормы и сохранять в выходные тот же ритм засыпания — пробуждения, что и в рабочие дни. А у людей, которые в выходные спят подолгу, уменьшается так называемое давление сна в вечернее время, из-за этого в ночь с воскресенья на понедельник им сложнее заснуть, и они недосыпают. И получается замкнутый круг", — сообщил он.

Недосып частично можно компенсировать в выходные, но не стоит спать слишком долго.

"Когда человек просыпается в выходной день, нельзя слишком долго валяться в постели. До 12, до часу дня лучше не отлёживаться, надо встать, начать заниматься какой-то активной деятельностью. Потому что пролонгация какого-то частичного сна, урывками, будет только ухудшать ночной сон в последующие дни", — предупредил Калинкин.

Также можно поспать днём, но не более 30 минут. А вот если сонливость одолевает днём, то это может быть признаком опасных заболеваний.

Лучше всего ложиться спать в период с 22:00 до 24:00: это наиболее полезно для здоровья.