Частные лаборатории заработали на "ковидных" тестах миллиарды

В период пандемии частные лаборатории, которые делали тесты на "ковид", заработали более 40 млрд рублей, сообщила в интервью РИА "Новости" доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Весной 2020 года на фоне снижения потока пациентов возможность делать тесты на COVID-19 стала настоящим спасением для частных лабораторий. За всё это время их выручка составила 42 миллиарда рублей.

Напомним, средняя стоимость теста — 2,3 тысяч рублей. Эту сумму умножили на число выполненных тестов. Также при подсчёте выручки учитывались скидки, предоставленные юридическим лицам.