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Эксперты ВОЗ нашли важные улики при расследовании в Ухане

Здоровье

Эксперты ВОЗ приблизились к пониманию происхождения коронавируса. Поездка на уханьский рынок морепродуктов принесла учёным особенно большую пользу.

Эксперты ВОЗ нашли важные улики при расследовании в Ухане

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения совместно с китайскими учёными провела подробное расследование в Ухане. И если с возникновением самого коронавируса и способов его распространения пока ещё не всё ясно, то по крайней мере прояснилась ситуация с рынком морепродуктов и лабораторией Института вирусологии. Расследование предвещает поворотный момент в смягчении последствий пандемии, считает участник экспертной группы ВОЗ, нью-йоркский зоолог Петер Дашак.

Во-первых, учёным удалось опровергнуть имевшую место спекуляцию, что вирус мог вырваться из Уханьского института вирусологии, лаборатории максимальной биологической изоляции, изучающей коронавирусы, переносимые летучими мышами. Сотрудник лаборатории Ши Чжэнли, который собирал и анализировал эти вирусы более десяти лет, рассказал об исследованиях и самых ранних известных случаях коронавируса.

Поездка на рынок свежих продуктов Хуанань в центре Уханя была особенно полезной. В начале эпидемии считалось, что именно здесь вирус перескочил от летучих мышей к людям. Но после тщательного обследования оказалось, что и это не так.

"То, что я уже видел, говорит мне, что есть некоторые реальные подсказки о том, что произошло, и я надеюсь, что мы сможем сделать твёрдое объяснение этому к концу поездки", — приводит слова зоолога Bloomberg.

Автор: Людмила Черткова
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