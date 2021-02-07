Эксперты ВОЗ нашли важные улики при расследовании в Ухане

Эксперты ВОЗ приблизились к пониманию происхождения коронавируса. Поездка на уханьский рынок морепродуктов принесла учёным особенно большую пользу.

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения совместно с китайскими учёными провела подробное расследование в Ухане. И если с возникновением самого коронавируса и способов его распространения пока ещё не всё ясно, то по крайней мере прояснилась ситуация с рынком морепродуктов и лабораторией Института вирусологии. Расследование предвещает поворотный момент в смягчении последствий пандемии, считает участник экспертной группы ВОЗ, нью-йоркский зоолог Петер Дашак.

Во-первых, учёным удалось опровергнуть имевшую место спекуляцию, что вирус мог вырваться из Уханьского института вирусологии, лаборатории максимальной биологической изоляции, изучающей коронавирусы, переносимые летучими мышами. Сотрудник лаборатории Ши Чжэнли, который собирал и анализировал эти вирусы более десяти лет, рассказал об исследованиях и самых ранних известных случаях коронавируса.

Поездка на рынок свежих продуктов Хуанань в центре Уханя была особенно полезной. В начале эпидемии считалось, что именно здесь вирус перескочил от летучих мышей к людям. Но после тщательного обследования оказалось, что и это не так.