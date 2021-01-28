Врачам "скорой" запретили есть и спать по дороге на вызов

Врачам скорой помощи запретят есть, спасть, читать и отвлекать водителя по пути на вызов. Это следует из новых правил охраны труда в медицинских организациях, выпущенных Министерством труда и социальной защиты РФ, сообщает "Парламентская газета".

Согласно тексту постановления работникам "скорой" будет запрещено самостоятельно включать сирену и просить водителя ехать быстрее.

В карете скорой помощи запрещено курить.

По пути на вызов можно читать только медицинскую документацию.

Также разработаны новые правила для тех, кто сопровождает больного. Родственники пациента могут ехать в машине "скорой", только если общее число пассажиров не превышает допустимое в этом виде транспорта.

Ранее председатель независимого профсоюза работников "скорой помощи", фельдшер Дмитрий Беляков в интервью "Правде. Ру" рассказал, что делать при признаках недомогания и почему не всегда требуется вызывать экипаж медиков.