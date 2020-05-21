Фельдшер "скорой": почему не нужно вызывать "скорую помощь"

Председатель независимого профсоюза работников "скорой помощи", фельдшер "скорой помощи" Дмитрий Беляков в беседе с главным редактором "Правда.ру" Инной Новиковой рассказал, что его коллеги пользуются разными иммуномодуляторами, что делать при признаках недомогания и почему не всегда требуется вызывать "скорую".

Скорая помощь и COVID-19: нормативы, планы, реалии

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Платные вызовы и доплата за коронавирус

— Известно о предложении сделать пятый вызов "скорой помощи" в году платным. Если человек пятый раз на протяжении года вызывает "скорую помощь", он за это платит?

— Я против этого. Я считаю, что должна быть ответственность человека при вызове "скорой помощи".

Если человек вызовет "скорую помощь", мы к нему, конечно, приедем, а врач должен потом поставить отметку, оправдан этот вызов или не оправдан. И если он не оправдан с точки зрения врача, человеку придет счет за то, что он вызвал "скорую помощь". Человек с этим счетом пусть идет в свою страховую компанию и доказывает, что он был прав или не прав.

Вот и все. По идее, страховая компания — это посредник между больным и медицинским учреждением. На самом деле она у нас сейчас посредник между врачами и их зарплатой. Нужна ответственность. У нас даже бывают вызовы, когда человек, проезжая на машине, увидел кого-то, спящего на лавочке, вызвал ему "скорую" и поехал дальше по своим делам. А "скорая" потом все лавочки объезжает, ищет, где этот товарищ. Вот за такие вызовы надо реально штрафовать.

Как во Франции: там, где вызвал "скорую помощь", там обязан ждать ее и стоять. По закону. Или попадаешь на хороший штраф.

— Какая ситуация с доплатами за коронавирус?

— У нас получается так: чиновники доплаты начинают рассчитывать посекундно.

Это не то что тебе доплатят 25 тысяч за то, что ты работаешь с коронавирусными. Вот когда ты получил вызов, тогда тебе эти деньги начнут капать. Когда ты закончил вызов, эти деньги у тебя капать перестают. Пока мы не начали контакт непосредственно с больным, эти деньги нам платиться не будут. Чиновники у нас так решили.

Я так понимаю, либо когда мы получили вызов, либо когда мы приехали на вызов. Я не видел в квитке графу, то есть я не могу вам сейчас сказать однозначно. Коллеги из регионов рассказывают, что у них так считают. Пока ты имеешь контакт с коронавирусом, тебе что-то доплачивают.

Как только ты вызов закончил — ты уже становишься не восприимчивым к инфекции. И вообще, бесстрашным, бессмертным существом. Тебе деньги уже не капают.

— Когда вы заходите к больным, то не всегда можете знать, что это коронавирусная инфекция.

— Совершенно верно. В основном, больше всего так и заражаются, когда вызывают "скорую помощь"… У меня был случай. Безалаберная медсестра из реанимации, где коронавирусные лежат, вызвала "скорую помощь". Она на вызове никому не сказала, что у нее может быть коронавирус. А я приехал в одной масочке. И так очень многие заражаются.

В Интернете даже есть ролики, где фельдшер говорит: ребята, вы реально сволочи. Вызвать "скорую помощь" и не предупредить, что вся семья больна коронавирусом.

К вам приехала обычная бригада без всяких защит, даже без той убогой защиты, которую нам дают. Что же вы делаете?

А что если действительно коронавирус?

— Люди могут и не знать, что они больны. У них может не быть никаких проявлений.

— Вот я об этом и говорю. Так, извините, вызывают-то на больной живот. А сами больны коронавирусом, и они это знают. Если знаете, хотя бы скажите. Я понимаю, не знают. Согласен, бывает такое. Но мы стараемся на все чихи выезжать уже в полной экипировке.

Такое ощущение иногда, что намеренно утаивают.

— Люди должны сами определять степень своего состояния либо вызывать участкового.

— Либо нести за это ответственность.

Я вас уверяю, через месяц, если эти правила ввести, все научатся разбираться, когда вызывать "скорую", а когда участкового врача. Всё!

— Заболевший подозревает, что у него коронавирус. Его действия?

— Во-первых, позвонить на "горячую линию" по коронавирусу. Там ему все объяснят. А если он заболел, если у него какие-то простудные явления появились, высокая температура, ее надо снизить и вызвать себе участкового врача, который придет и пропишет ему лечение.

Кто на самом деле в группе риска?

— Какие-то иммуномодуляторы принимать?

— Я не буду ничего рекомендовать. Это неправильно рекомендовать по телевизору такие вещи. Каждый выкручивается по-своему. У нас свои какие-то есть таблетки, которые мы глотаем в надежде, что помогут. У кого-то какие-то другие. Да, иммуномодуляторами мы пользуемся.

— А вы не расскажете, какие таблетки пьют сотрудники "скорой помощи", чтобы себя защитить?

— Я боюсь, это будет сочтено как реклама. У нас сейчас такие законодательства, что любое неправильно сказанное слово… Это раньше можно было сказать: пейте аспирин! А сейчас попробуй это по телевизору скажи — засудят.

— Тем не менее, людям важно знать, какие нужны иммуномодуляторы.

— Для этого есть "горячая линия" по коронавирусу. Может быть, там вам все скажут.

А то я сейчас начну рассказывать, что в Интернете прочитал, что курящих этот вирус почти не затронул. Я не знаю, правда это или неправда.

— Я тоже прочитала, якобы у курильщиков такие проблемы с легкими, что они не выдают ужасной реакции цитокинового шторма.

— Не знаю насчет проблем с легкими. Курильщики тоже разными бывают. Но что-то такое есть в никотине.

Если так подумать, никотин отдаляет нашу с вами встречу от такого забавного дядьки, как Альцгеймер. Вот такие тоже есть исследования.

— По вашему опыту, кого чаще госпитализируют: мужчин или женщин? Диабет, лишний вес или нет такой закономерности?

— У меня было приблизительно пополам и мужчин, и женщин. Проблемы со здоровьем у кого-то есть, у кого-то нет. Кто-то, может быть, не знает о проблемах со своим здоровьем. Такую вещь как скрытый диабет, тоже никто не отменял. Человек всю жизнь живет, у него диабет, а он не знает об этом.

— Диабет особенно опасен для больных коронавирусной инфекцией.

— Диабет в той же мере опасен и для сердечников, и для почечных больных. Диабет — вообще, штука противная.

— Молодые или пожилые? Кто тяжелее?

— Молодые. Полицейские, гаишники.

Молодые ребята. Причем тяжелые попадаются.

Сатурация меньше 50%. На кислороде возили. Были и такие.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер