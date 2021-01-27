Послеродовая депрессия может возникать не только у женщин. Этому состоянию подвержены и мужчины, к такому выводу пришли учёные Лундского университета (Швеция).

Выводы шведских специалистов интервью "Правде. Ру" прокомментировал врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

"У мужчин послеродовая депрессия возникает редко. Здесь на первый план, конечно, выходит чисто психологический аспект. То есть именно тогда, когда появление ребёнка не было желанным, он как бы нарушает его планы. Может быть это внебрачный ребёнок, а мужчина состоит в браке с другой женщиной.

То есть в основе этих переживаний лежат чисто психологические проблемы, и мужчина интуитивно переносит их на ребёнка, делая его виноватым в его собственных проблемах.

Здесь, конечно, требуется не столько медикаментозная помощь, сколько психотерапевтическая, психологическая, когда мужчине и женщине (подход в данном случае одинаков) требуется какое-то разъяснение тех процессов, которые происходят в психике, и разъяснение и постепенное овладение ситуацией, пути их решения и, самое главное — это понимание, что родившийся ребёнок не виноват в этих проблемах", — пояснил собеседник "Правды. Ру".