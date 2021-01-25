Раскрыты причины послеродовой депрессии у мужчин

Послеродовая депрессия может возникать не только у женщин. Этому состоянию подвержены и мужчины. Это касается представителей мужского пола, которые не уверены в своих жёнах, считают учёные Лундского университета.

По данным специалистов, послеродовая депрессия наблюдается у 10-12% женщин и 8% мужчин.

Эксперты решили выяснить, с чем связано такое состояние. Они провели опрос, в котором приняли участие 530 молодых отцов. Оказалось, что большинство проблем связано с низкой самооценкой, неуверенностью в отношениях с супругой и детским опытом общения со своими родителями.

Часто мужчины обычно переживают из-за того, что не смогут стать хорошими отцами для своих детей. Кроме того, послеродовая депрессия встречается у мужчин, супруги которых тоже находятся в таком состоянии.