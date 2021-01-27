Боли в ногах могут указывать на высокий уровень холестерина в крови

Боли в ногах могут быть одним из признаков высокого уровня холестерина, сообщает ToDay News Ufa.

Известно, что высокий уровень холестерина приводит к образованию бляшек, которые, в свою очередь, приводят к заболеваниям периферических артерий.

Из-за этих бляшек на сосудах блокируется кровоток в артериях, снабжающих кровью конечности, почки и другие внутренние органы.

У людей с высоким уровнем уровнем холестерина болят ноги, что даже может привести к хромоте.

"Люди не обязательно думают, что больные ноги связаны с болезнью сердца", — отмечает хирург Энди Ли.

При отсутствии своевременного лечения может случиться инфаркт или инсульт.

Энди Ли также отметил, что такая патологи даже может привести к ампутации.