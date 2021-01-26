Врач советует уделять внимание переболевшим COVID-19

Кашель и одышка — не единственные последствия COVID-19. Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, жалуются на слабость, на то, что они не могут делать привычные им дела, сообщил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

К другим последствиям заболевания относится нарушение работы нервной системы. Человек находится в депрессивном состоянии. Ему сложно рассуждать логически. Процесс реабилитации после "ковида" может занять много времени.

В этот период человека нельзя оставлять без внимания, чтобы помочь ему быстрее справиться со всеми сложностями. В процессе восстановления важно, чтобы пациент делал дыхательную гимнастику, а также не забывал о физической активности.

Ранее Евгений Комаровский объяснил, как снизить риск заражения COVID-19 в помещении.