Комаровский объяснил, как снизить риск заражения COVID-19 в помещении

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своём YouTube-канале рассказал, как можно обезопасить себя от заражения COVID-19 в помещении.

Риск заражения в помещении повышается из-за плохой вентиляции. Поэтому, чтобы защитить себя и своих близких от COVID-19, нужно установить специальный датчик, который будет отслеживать концентрацию CO2/

Если концентрация достигла 1 500 частей на один миллион, то это уже опасно для здоровья.

"Ниже тысячи единиц — это означает, что можно находиться. В целом это практически безопасно. Если выше тысячи единиц, то обязательно необходимо вентилировать. Если же выше полутора тысяч единиц, то вообще нечего там делать", — подытожил специалист.

Ранее Евгений Комаровский назвал чистоту "величайшей проблемой современности".