Диетолог Сьюзи Баррелл рассказала об опасности здоровой пищи

Диетолог Сьюзи Баррелл из Австралии предупредила об опасности чрезмерного употребления продуктов здорового питания, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Это связано с тем, что некоторые из них содержат слишком много сахара, калорий и углеводов. Здоровая пища полезна в умеренном количестве, отметила Баррел.

Не следует злоупотреблять смузи, так как в этом напитке может быть до 800 килокалорий и 80 г сахара. Его употребление можно сравнить с полноценным приёмом пищи.

Не менее калорийным продуктом является бурый рис. В одной чашке крупы содержится 40 граммов углеводов.

В магазинах здорового питания часто продаются сухофрукты. Однако нужно помнить о том, что они являются источником большого количества сахара. Диетолог рекомендует отдавать предпочтение свежим фруктам.