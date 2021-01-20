Красное мясо и соевый соус "убивают" интимное влечение

Даже полезные для здоровья продукты могут негативно отразиться на интимном влечении, сообщает портал Med-heal. ru.

Так, у мужчин, часто употребляющих красное мясо, может наблюдаться снижение либидо. В ходе экспериментов учёные пришли к выводу, что сокращение объёма красного мяса в рационе и употребление большего количества растительных продуктов помогает повысить сексуальное желание. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам.

Кроме того, следует быть аккуратнее с соевым соусом, так как он содержит много соли. Злоупотребление соевым соусом может привести к проблемам с кровообращением, которые могут негативно отразиться на эрекции.

Не все растительные продукты стоит употреблять перед интимной близостью. Так, рекомендуется отказаться от бананов и брокколи. Бананы могут вызвать сонливость, а капуста — отрыжку и повышенное газообразование в кишечнике. Также перед сексом не следует есть перец чили, так как он вызывает повышенное потоотделение.