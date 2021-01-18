Сомнолог раскрыл влияние COVID-19 на качество сна россиян

COVID-19 повлиял на качество сна почти 50% переболевших россиян, сообщил в интервью радио Sputnik врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

"В начале заболевания люди теряют сон или он резко ухудшается. Потом, когда развивается основное заболевание, человек начинает спать больше обычного. Когда посчитали статистику, то оказалось, что люди, зараженные коронавирусной инфекцией, где-то в 37% случаев испытывали такие проблемы со сном", — пояснил специалист.

Также сон ухудшился у людей, которые не болели коронавирусной инфекцией. По мнению Полуэткова это связано с уменьшением двигательной активности и большим количеством негативной информации в СМИ. Всё это повысило уровень тревожности многих россиян.

Ранее сомнолог Алексей Мелехин рассказал, что за один-два часа перед сном лучше всего отказаться от еды, так как поздний ужин, особенно плотный, может оказать значительное влияние на качество сна.