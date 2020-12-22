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Сомнолог рассказал, что лучше всего съесть перед сном

Здоровье » Здоровье и профилактика

Специалист отметил, что универсальной рекомендации в данном случае не существует, так как еда перед сном действует на людей по-разному.

Сомнолог рассказал, что лучше всего съесть перед сном

За один-два часа перед сном лучше всего отказаться от еды, поскольку поздний ужин, особенно плотный, может оказать значительное влияние на качество сна. Переев на ночь, можно получить проблемы с засыпанием. Но если вы не хотите ложиться спать голодным, для ужина следует выбрать еду, которая не обладает стимулирующим эффектом и не содержит простых углеводов, рекомендует сомнолог.

Однако на некоторых людей еда действует успокаивающе, и они не испытывают проблем с засыпанием после ужина, хотя организм продолжает работать, переваривая пищу.

"Это очень интересный парадокс. В одном случае приём пищи обладает стимулирующим эффектом, потому что нервная система, перистальтика кишечника продолжают работать. Но в другом случае приём пищи успокаивает", — рассказал кандидат психологических наук, доцент, сомнолог Алексей Мелехин в беседе с ФАН.

Тем, кто страдает бессонницей, для вечернего перекуса рекомендуется выбирать продукты с высоким содержанием триптофана: индейка, говядина, бананы, орехи, бобы, сыр.

Автор: Людмила Черткова
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