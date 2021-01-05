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Употребление нута снижает уровень сахара в крови

Здоровье

Употребление нута помогает снизить уровень сахара в крови, сообщает издание Express со ссылкой на научные исследования.

Связано это с тем, что в нуте содержатся в большом количестве белок и клетчатка.

Благодаря последней организм усваивает углеводы, процесс расщепления замедляется, что не позволяет глюкозе накапливаться в крови.

Употребление блюд из нута позволит заметно снизить уровень сахара в крови.

Кроме того, эта разновидность гороха помогает поддерживать нормальный вес тела.

А также нут позволяет в течение длительного времени оставаться сытым. Кроме того, он снижает тягу к вредной, жирной пище.

Ранее "Правда. Ру" писала, что растительное масло снижает риск развития диабета.

 

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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