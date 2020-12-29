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Врачи объяснили, зачем лежали на полу у кровати пациента

Здоровье

Один из троих медиков, попавших на ставший вирусным в Сети снимок из больницы, объяснил, как он с двумя коллегами оказался на полу возле кровати пациента.

Врачи объяснили, зачем лежали на полу у кровати пациента

На разлетевшемся в Сети снимке трое медиков в защитной одежде лежат на полу около кровати пациента. Известно, что фотография с камер видеонаблюдения в палате была сделана в отделении для больных COVID-19 в Сосновом бору Ленинградской области.

"Нет, мы не спали. Просто, вымотавшись физически и морально, мы под утро прилегли на холодный пол, потные в этих костюмах, которые не дышат, чтобы как-то ощутить прохладу, чтобы хоть как-то отдохнуть", — объяснил эту неожиданную фотокомпозицию один из запечатлённых на снимке врачей.

По его словам, он в тот день уже отработал 20 часов и собирался идти отдыхать, но в два часа ночи коллеги в рабочем чате попросили о помощи: у одной из пациенток началась паническая атака. Пришлось остаться на незапланированную ночную смену.

"Пациента охватила паническая атака. Это можно сравнить с утоплением, когда человек подсознательно пытается ухватиться за какие-то предметы, барахтается. Она думала, что кислородная маска мешает дышать, отрывала её и катетеры. За ней нужно было следить", — описал медик состояние пациентки.

Под утро пациентку удалось успокоить, и она уснула, но врачи до утра следили за её состоянием. Тогда-то и был сделан эпический снимок.

"Мы присели, а потом прилегли: не чтобы поспать, а чтобы отдохнуть, но все равно следили за мониторами и пульсом, маской. Так получилось, что нас сфотографировали в этот момент", — пояснил доктор.

Автор: Людмила Черткова
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