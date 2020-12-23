Главврач "Коммунарки" разъяснил смысл вакцинации от COVID-19

Денис Проценко, главврач московской клиники № 40, известной как "больница в Коммунарке", рассказал, в чём главный смысл вакцинации от коронавируса.

Денис Проценко и возглавляемая им клиника стали известны всей стране с началом пандемии COVID-19. Именно они встречали первых пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас через больницу в Коммунарке прошло уже более 18,5 тысяч пациентов. Главврач объяснил, как формируется иммунитет против опасной болезни.

Проценко уточнил, что у человеческого организма есть несколько видов иммунитета. По его словам, за формирование гуморального иммунитета отвечает иммуноглобулин G, и это происходит в течение двух недель после первого контакта с вирусом. Но зато при повторном контакте, благодаря клеточному иммунитету и иммунной памяти, он вырабатывается в течение 48 часов.

Врач также ответил на вопрос, если ли смысл в вакцинации от коронавируса, ведь известно, что многие россияне с недоверием относятся к прививкам.

"Безусловно. Вакцинация даст вам возможность пережить болезнь без осложнений. Как грипп. Мы же от него вакцинируемся каждый год, и ни у кого это удивления не вызывает", — приводит его ответ "Российская газета".

Денис Проценко предупредил, что пандемия COVID-19, как и все предыдущие атаки вирусов на человечество, приводившие к эпидемиям, будет проходить в три волны. Сейчас весь мир проходит вторую волну.