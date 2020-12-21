Женщины, переболевшие COVID-19, столкнулись с ранней менопаузой

Во многих странах мира женщины, переболевшие коронавирусом, столкнулись с ранней менопаузой.

В частности, жительница Британии заразилась "ковидом" в марте, вернувшись из Таиланда. Британка жаловалась на сильную одышку, кашель, слабость во всём теле.

Симптомы заболевания продолжались в течение нескольких дней, после чего у неё резко прекратилась менструация.

Позднее стало известно, что аналогичные последствия проявились и у других женщин. Так, среди 100 участниц опроса 80 столкнулись с нарушением или прекращением менструального цикла.

Британский врач Луиза Ньюсон пояснила, что затяжные симптомы коронавирусной инфекции напоминают признаки менопаузы. Обычно от коронавируса дольше лечатся женщины старше 50 лет, в связи с чем менопауза или перименопауза могут быть их симптомами.﻿