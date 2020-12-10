На сегодняшний день в науке нет единого мнения о том, помогает ли жирная рыба защитить организм от развития диабета или, наоборот, повышает риск развития заболевания. Есть ряд исследований по этому вопросу, которые доказывают пользу данного продукта для людей с диабетом, другие демонстрируют его негативное воздействие на организм, сообщает yasnonews. ru.
Финские учёные совместно со шведскими коллегами решили выяснить, с чем связаны такие разные результаты.
Исследование проводилось с помощью методики под названием метаболомика, которая основана на масс-спектрометрии. Это позволило выявить в крови участников исследования порядка 30 биомеркеров, позволяющих понять, сколько рыбы съели добровольцы.
Эти биомаркеры помогли выяснить, что употребление жирной рыбы без загрязнителей способствует снижению риска развития диабета второго типа.
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