ТОП-список самой полезной и доступной для кошелька рыбы

Рыба — один из самых вкусных и полезных продуктов в рационе. Даже для тех, кто не слишком жалует обитателей воды на своем столе всегда можно подобрать вариант.
Как правило, люди, которые так говорят, рыбой считают только семгу или осетровых.
Но на самом деле достаточно видов рыбы, которые не обременят бюджет и станут настоящим праздником вкуса и здоровья.
Эту всем привычную рыбу можно смело ставить на первое место.
Правда, многих сейчас будет ждать разочарование: речь идет о свежей или мороженой рыбе, но не о соленой. Так как большое количество соли минимизирует пользу для организма.
Это еще одна старая знакомица.
Конечно же не стоит употреблять часто есть копченную скумбрию — кроме вреда этот продукт ничего не принесет, а вот запеченная в духовке или на мангале — практически деликатес!
Кстати, любопытный факт:
Самая простецкая рыба, знакомая с далекого детства, садиковских и школьных столовых.
Удивительно, но факт:
Однако отправляясь за ними, стоит помнить, что не следует покупать рыбу в консервированном виде, поскольку в процессе такого приготовления полезные вещества улетучиваются. Да и сырье используется не слишком качественное.
Речную рыбу многие ценят больше за вкус, нежели за полезность, так как обитатели рек не могут накапливать в себе достаточно ценных микроэлементов.
Однако сазан станет исключением, так как
Эту рыбу глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал "самой полезной в мире":
К сожалению, сделать это вид рыбы максимально доступным пока не получится: у гольца слишком малая популяция.
Но его вполне заменит знаменитая иваси, которая мало чем уступает по количеству полезных веществ.
Как видите, вкусная и полезная рыба — это совсем не дорого.
Сегодня диетологи в один голос советуют еженедельно употреблять как минимум пару порций рыбы в неделю. Они уверяют:
Фото: theconversation. com
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