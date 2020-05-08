ТОП-список самой полезной и доступной для кошелька рыбы

Рыба — один из самых вкусных и полезных продуктов в рационе. Даже для тех, кто не слишком жалует обитателей воды на своем столе всегда можно подобрать вариант.

Кстати, совсем неверно утверждение, что полезная рыба — дорогое удовольствие.

Как правило, люди, которые так говорят, рыбой считают только семгу или осетровых.

Но на самом деле достаточно видов рыбы, которые не обременят бюджет и станут настоящим праздником вкуса и здоровья.

Сельдь

Эту всем привычную рыбу можно смело ставить на первое место.

Правда, многих сейчас будет ждать разочарование: речь идет о свежей или мороженой рыбе, но не о соленой. Так как большое количество соли минимизирует пользу для организма.

Селедка буквально напичкана витамином Д и Омегой-3 и если запечь ее в духовке с хорошими специями, то получится мега-полезный продукт.

Скумбрия

Это еще одна старая знакомица.

Скумбрия по полезным веществам почти не отличается от сельди, да к тому же содержит большие дозы фтора, который отвечает за здоровье зубов.

Конечно же не стоит употреблять часто есть копченную скумбрию — кроме вреда этот продукт ничего не принесет, а вот запеченная в духовке или на мангале — практически деликатес!

Кстати, любопытный факт:

скумбрия относится к виду рыб, промысел которых наиболее распространен в мире. Впереди лишь минтай, тунец и сельдь из Атлантики. А на самом первом месте — перуанский анчоус

Хек и минтай

Самая простецкая рыба, знакомая с далекого детства, садиковских и школьных столовых.

В ней содержится большое количество йода, которого так не хватает людям.

И вовсе не нужно применять дорогие БАДы, а достаточно хотя бы раз в неделю устраивать себе "рыбный день", чтобы этот химический элемент был в норме.

Сардины и треска

Удивительно, но факт:

эти два вида дешевой рыбы мало чем уступают "элитному" лососю по химическому составу. При этом они менее калорийны.

Однако отправляясь за ними, стоит помнить, что не следует покупать рыбу в консервированном виде, поскольку в процессе такого приготовления полезные вещества улетучиваются. Да и сырье используется не слишком качественное.

Сазан (дикий карп)

Речную рыбу многие ценят больше за вкус, нежели за полезность, так как обитатели рек не могут накапливать в себе достаточно ценных микроэлементов.

Однако сазан станет исключением, так как

суточную дозу витамина Д, он дает из одной порции,

в нем много калия и цинка.

Боганидский голец.

Эту рыбу глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал "самой полезной в мире":

в ней рекордное количество Омега-3 - всего 30 гр рыбы обеспечат ее суточную норму для организма.

К сожалению, сделать это вид рыбы максимально доступным пока не получится: у гольца слишком малая популяция.

Но его вполне заменит знаменитая иваси, которая мало чем уступает по количеству полезных веществ.

Как видите, вкусная и полезная рыба — это совсем не дорого.

Сегодня диетологи в один голос советуют еженедельно употреблять как минимум пару порций рыбы в неделю. Они уверяют:

эта полезная привычка позволит сохранить здоровье и продлить молодость.

Фото: theconversation. com