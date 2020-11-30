101-летняя итальянка трижды переболела COVID-19

101-летняя жительница Италии Мария Орсингер трижды переболела COVID-19, сообщает издание La Provincia di Sondrio.

Первый раз женщина заразилась в феврале, когда основные очаги коронавируса находились в Ломбардии. Одна из её дочерей отметила, что опасное заболевание женщина перенесла в лёгкой форме. Но спустя два месяца она опять сдала тест, который снова оказался положительным.

В сентябре Орсингер в течение 18 дней находилась в больнице, у неё была повышенная температура, но женщина снова переболела в лёгкой форме…

Потом она вернулась в дом престарелых, где живёт уже шесть лет, и во время медицинского обследования у неё снова выявили коронавирус.

"У неё вообще нет никаких симптомов, чувствует она себя хорошо, даже не потеряла аппетита", — сообщила дочь долгожительницы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 101-летняя жительница Забайкалья вылечилась от COVID-19 на дому.