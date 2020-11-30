101-летняя жительница Забайкалья вылечилась от COVID-19 на дому

Известно, что чаще всего COVID-19 вызывает осложнения у людей старше 65 лет и у пациентов с хроническими заболеваниями.

Но 101-летней жительнице Тунгокоченского района Забайкалья удалось вылечиться от коронавируса на дому.

Также стоит отметить, что женщина ещё является инвалидом первой группы.

Коронавирус у неё был выявлен 7 ноября.

"Лечение получала амбулаторно, поскольку человек в возрасте и входит в категорию маломобильных граждан. Оказывали ей постоянный уход, осматривали ежедневно, лечили антибиотиками и противовирусными препаратами. У нее долго сохранялась одышка", — сообщила замглавврача районной больницы Татьяна Харитонова.

Уже 11 ноября был получен отрицательный тест. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо. За ней наблюдают врачи. Они навещают пациентку два раза в неделю. За пожилой женщиной ухаживают родственники и сотрудники социальной службы.