Чрезмерное употребление красного мяса, колбасно-ветчинных изделий и других переработанных мясных продуктов, например, сосисок, повышает риск развития рака толстой кишки, пояснил в интервью "Правде.Ру" профессор, член-корреспондент Российской академии наук, президент Противоракового общества России Давид Заридзе.

"Если же человек корректирует своё питание, употребляет в пищу и рыбу, и овощи, и морепродукты, то риск снижается.

Вообще обработанные мясные продукты — колбасу, сосиски, ветчину — надо исключить из диеты, потому что они классифицированы ВОЗ как канцерогенные для человека.

Если человек убирает какие-то продукты из своего рациона питания, то он чем-то их должен заменить. Вот колбасу надо заменить морепродуктами, рыбой, овощами и фруктами.

Данные, о которых я говорю, это результаты наших исследований, а также исследований американских и европейских учёных. Также у нас проводились специальные исследования факторов риска рака толстой кишки", — пояснил собеседник "Правды.Ру".