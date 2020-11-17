Апноэ во сне может быть фактором риска COVID-19

Учёные из университета Турку (Финляндия) считают, что происходящее во сне апноэ может быть фактором риска COVID-19. Специалисты изучили медицинские карты пациентов, проходивших лечение в больницах на юго-западе страны, и пришли к выводу, что у трети из них был этот недуг.

Оказалось, что до заражения коронавирусом апноэ наблюдалось у 29% мужчин и женщин.

По статистике, в настоящее время около 3,1% населения Земли проходят лечение от данного недуга. Но есть риск, что такие люди более уязвимы к коронавирусной инфекции.

"У пациентов, заразившихся COVID-19 и страдающих от апноэ, коронавирус чаще коронавирус чаще протекает в тяжёлой форме", — сообщил один из авторов исследования доктор Тейс Феут.

Ранее американские специалисты создали лекарство для людей, страдающих от храпа. Таблетки получили название "AD109". Его нужно принимать раз в день перед сном.