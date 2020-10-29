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В США создали лекарство, которое поможет избавиться от храпа

Американские специалисты создали лекарство для людей, страдающих от храпа. Таблетки получили название — AD109. Его нужно принимать раз в день перед сном.

В США создали лекарство, которое поможет избавиться от храпа

Известно, что около 22 млн человек страдают от храпа, поэтому их организм не получает достаточное количество кислорода. Такое состояние называется апноэ.

Учёные испытали лекарство на людях. В исследовании приняли участие 20 человек. В процессе тестирования нового препарата выяснилось, что у 75% людей храп уменьшился.

Люди после 40 лет, страдающие храпом, в основном имели лишние килограммы и употребляли большое количество алкогольных напитков.

Когда мышцы лица полностью расслаблены, образуется узкое отверстие, через которое проходит воздух. Храп выходит из мягких тканей рта, которые вибрируют при попадании воздуха внутрь.

Новое лекарство повышает уровень кислорода в крови. Есть вероятность, что у препарата могут быть побочные действия в виде чувства дискомфорта в животе, перепадов настроения. В случае возникновения каких-либо странных симптомов, приём таблеток нужно прекратить.

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