У некоторых людей, страдающих гипертонией, давление повышается даже во время сна. О том, почему так происходит, в интервью "Правде.Ру" рассказал рефлексотерапевт высшей категории, невролог Орлов Игорь.

"Речь идёт о том, что ранним утром, около 5-6 часов утра, так заложено природой, по биоритмам идёт мощный выброс кортизола, это способствует повышению артериального давления. Это очень опасно именно в утренние часы.

Речь не идёт о том, что ночью нужно мерить давление, обычно оно поднимается ранним утром. Природой заложено так, что организм даёт такой толчок, чтобы ему проснуться, поэтому идёт мощный выброс кортизола — это вызывает повышение артериального давления, с тем, чтобы человек проснулся и начал работать. Так заложено природой. У людей с гипертонией нужно ловить именно этот толчок, именно в эти часы, как правило, давление повышается. Если оно выше 140, тогда нужно проводить коррекцию препаратами — дозу увеличивать и так далее.

Давление нужно мерить утром и вечером, но ещё нужно обратить внимание именно на раннее утро. Если вдруг плохо себя почувствовали — заболела или закружилась голова, чувствуется слабость, боль в грудной клетке, тогда нужно померить давление. Если оно будет повышено в это время, то нужно проконсультироваться с врачом, чтобы он откорректировал дозировку назначенных препаратов", — пояснил собеседник "Правды.Ру".﻿﻿